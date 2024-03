Prasówka Warszawa 13.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Podano datę pogrzebu 25-letniej Lizy - ofiary bestialskiego gwałtu, do którego doszło w centrum stolicy kilkanaście dni temu. Pożegnanie Białorusinki odbędzie się w czwartek 14 marca, o godzinie 13:00 na Cmentarzu Północnym w Warszawie. W uroczystościach wezmą udział m.in. brat i partner zmarłej. Ten drugi wystosował ważny apel do wszystkich osób, która zamierzają towarzyszyć Lizie podczas jej ostatniej drogi.

W jednym z mieszkań na warszawskim Grochowie znaleziono zwłoki człowieka. Na miejscu trwają prace policji pod nadzorem prokuratora. Mundurowi nie udzielają informacji na temat tożsamości zmarłej osoby. Trwa śledztwo, które ma ustalić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do tragedii.

Rolnicy znowu protestują. We wtorek zablokowany został węzeł drogowy w Wiskitkach w pow. żyrardowskim niedaleko Warszawy. Protestujący uniemożliwią wjazd i zjazd z autostrady A2.

Mieszkańcy zapowiadają protest przeciwko patodeweloperce na terenie wolskiego Mirowa. Sprawa dotyczy zabudowy terenu między blokami Twarda 54, Twarda 56a, Sienna 83 i ul. Żelazną. Obawiają się utraty dostępu do światła i terenów zielonych. Skarżą się też, że od 20 lat nie mogą się doczekać planu zagospodarowania miejscowego dla tej okolicy.

