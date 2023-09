Prasówka Warszawa 13.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Do rejestru zabytków województwa mazowieckiego trafiła kamienica wraz z terenem- przy ulicy Emilii Plater 30 w Warszawie. "Jej wartość artystyczna wyrażona jest poprzez niezwykle bogate opracowanie klatki kamienicy unikatowych neorokokowych drzwi oraz portali z różnymi motywami" – przekazał Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. Lewicki.

Kierująca hyundaiem, aby uniknąć zderzenia z sarną, gwałtownie zahamowała. 35-latka straciła panowanie nad pojazdem. Auto, dachując, wpadło do rowu i uderzyło w stertę kamieni. Ranna kobieta została zabrana do szpitala.

Do tragedii doszło w Pruszkowie koło Warszawy. 88-latek stracił przytomność podczas wykonywania prac renowacyjnych w szambie. Mężczyzna pomimo reanimacji zmarł.

W Otwocku trwają prace przygotowujące do wykonania odwiertów geotermalnych. Pozyskanie wody o wysokiej jakości mogłoby mieć przełożenie m.in. na niższe ceny za ogrzewanie dla tamtejszych mieszkańców. Ponadto miałaby ona zastosowanie do celów leczniczych oraz przyczyniłaby się do rozwoju rekreacyjno-turystycznej. Jak podkreśla prezydent miasta Jarosław Margielski, inwestycja może być także potężnym krokiem w kierunku przywrócenia Otwockowi statusu uzdrowiska.