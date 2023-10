Prasówka Warszawa 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Świętowanie zrównoważonej mody i odkrywanie wyjątkowych skarbów na Vintage Markecie - do tego zachęcają organizatorzy wydarzenia w Małej Sicilii di Stefano Terrazzino. To wydarzenie ma być prawdziwą ucztą dla miłośników mody i ekologii. Co znajdziemy w takich miejscach? Szczegóły w artykule poniżej.

O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.