Prasówka Warszawa 18.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Mamy nowy zabytek w Warszawie. Do rejestru trafiła właśnie modernistyczna kamienica na Ochocie. Wpisałem do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek przy ul. Grójeckiej 184 w Warszawie. Decyzja uniemożliwi jego rozbiórkę i wzniesienie w tym miejscu współczesnej wysokiej zabudowy. Obiekt posiada wartości historyczne. W jego rejonie toczyły się walki związane z Powstaniem Warszawskim - poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.

Kolejny odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy jest już gotowy do realizacji. Umowę na jego budowę podpisano jeszcze w 2021 roku, ale dopiero teraz wojewoda wydał decyzję o zgodzie na realizację inwestycji. To oznacza, że kontraktowy termin jej wykonania może się przesunąć. Jak wygląda obecnie budowa autostrady w kierunku wschodniej granicy?

Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

Kolej Dużych Prędkości ma odmienić podróżowanie po Polsce. Oczywiście w pierwszej kolejności przyspieszyć, ale też jeszcze bardziej spopularyzować kolej. Z Warszawy do Łodzi pojedziemy w 45 minut - według planów CPK. To odcinek interesujący, bo jak zapewnia spółka najbardziej zaawansowany, ale też skomplikowany, bo z dwoma tunelami. Sprawdzamy zatem szczegóły inwestycji związanej z budową tuneli na tej trasie, a także jak ma wyglądać przejazd, gdzie trwają już prace i kiedy trasa będzie przejezdna.

Girl in red wystąpi już dziś, 16 sierpnia, w Warszawie. Jedna z najpopularniejszych skandynawskich artystek ostatnich lat zagra w Palladium. Fani już kilka godzin przed koncertem tłumnie ustawili się pod klubem i z podekscytowaniem czekali na otwarcie bram. Emocje były tym większe, ponieważ wiele osób od dłuższego czasu czekało, by zobaczyć wokalistkę na żywo - girl in red miała wystąpić na tegorocznym Open’erze, jednak ostatecznie nawet nie doleciała do Polski.