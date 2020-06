Prasówka Warszawa 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Największy aquapark w tej części Europy znów otwarty. Suntago Wodny Świat - po trzech miesiącach przerwy - znów przyjmuje klientów. Obiekt został dostosowany do obecnych rygorów sanitarnych. Zajrzeliśmy do środka.

Czy od września uczniowie będą mogli wrócić do szkół? To coraz mniej prawdopodobne. Ministerstwo edukacji już pracuje nad przepisami i zasadami, które miałyby umożliwić kontynuowanie zdalnej nauki także po wakacjach.

O likwidacji sieci sklepów Tesco w Polsce mówiono od dawna. Wciąż nie było jednak jasne, kto przejmie upadający biznes i jaka przyszłość czeka hale po hipermarketach, w których obecnie półki świecą pustkami. W czwartek, 18 czerwca sieć handlowa Netto Polska poinformowała o podpisaniu umowy przez grupę detaliczną w sprawie pozyskania kilkuset sklepów brytyjskiej marki. Szczegóły w artykule poniżej.

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.