Prasówka Warszawa 19.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Marsz Kundelków 2023 odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 22 października. Po czteroletniej przerwie setki czworonogów znów wyjdą na stołeczne ulice, by poszukać nowych, kochających domów. We wspólnym spacerze mogą wziąć też udział mieszkańcy ze swoimi pupilami, które będą mogli za darmo zaczipować. Szczegóły poniżej.

Do sieci trafiło zdjęcie niezwykle romantycznego ogłoszenia, wywieszonego na jednym ze słupów ogłoszeniowych. Jest to wiadomość do kobiety, która 8 października podróżowała pociągiem Kolei Mazowieckich relacji Dęblin - Warszawa Centralna. Autorem wiadomości jest pan Adam, który poszukuje pasażerki, "na której widok, odjęło mu mowę". - Kiedy znikłaś mi z oczu uświadomiłem sobie, co tracę i pobiegłem Cię szukać, niestety bezskutecznie. Wierzę, że uda mi się Cię odnaleźć - napisał zauroczony mężczyzna.