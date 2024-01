Prasówka Warszawa 21.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śnieżyca w Warszawie. Trudne warunki na stołecznych drogach. Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA”?

Prasówka Warszawa 21.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śnieżyca w Warszawie. Trudne warunki na stołecznych drogach. Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA W związku z potężną śnieżycą, jaka przeszła nad miastem, w stolicy pojawiły się duże utrudnienia w ruchu. Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA, w ramach której, od godziny 15:40 wszystkie posypywarki wyjechały na stołeczne ulice. Działają one głównie na tych drogach, którymi jeżdżą autobusy miejskie.

📢 Niebezpieczny wypadek na DK2 pod Warszawą. Autobus uderzył w słup i wpadł do rowu. Kierowca trafił do szpitala W sobotę po godzinie 12:00 na drodze krajowej numer 2 doszło do niebezpiecznego wypadku. Autobus jadący od Kałuszyna w stronę Mińska Mazowieckiego zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny zrywając linie. Pojazd wpadł do rowu. W środku znajdowało się siedem osób. W wyniku zdarzenia, kierowca trafił do szpitala.

📢 Piotr Węgleński nie żyje. Wybitny biolog i genetyk, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego miał 84 lata W wieku 84 lat zmarł prof. Piotr Węgleński - wybitny biolog, genetyk i nauczyciel akademicki, wieloletni prorektor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Uczony był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Opublikował szereg prac naukowych, głównie z zakresu genetyki. W jego dorobku są m.in. "Molekularne Podstawy Życia", "Inżynieria genetyczna" oraz "Genetyka molekularna".

Prasówka 21.01 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Azja Market w Warszawie. Zakupy, koncerty, gry i wiele innych atrakcji. Słynne targi wróciły do stolicy Azja Market Zima 2024. Słynne targi poświęcone kulturze azjatyckiej zawitały do stolicy. Wydarzenie, które jak zwykle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Warszawy, odbywa się w Terminalu Kultury Gocław. Na gości czeka cała masa atrakcji. Wśród nich m.in. pokazy Kendo i Jukendo, pokaz ostrzenia japońskich noży, koncert oraz możliwość zagrania w tradycyjne azjatyckie gry planszowe. Na miejscu można też wiele ciekawych produktów. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację.

📢 Brutalne zbrodnie na Mazowszu z 2023 roku. Te historie wstrząsnęły całą Polską. Policja podaje dane za ubiegły rok W Warszawie i na całym Mazowszu w 2023 roku doszło do szeregu tragicznych zdarzeń, które wstrząsnęły opinią publiczną. Zabójstwo na Ochocie 30-letniego obywatela Indii, zwłoki 26-latki w hotelu w centrum miasta czy mężczyzna z ranami kłutymi na Bielanach, który zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. Do tych zdarzeń nigdy nie powinno dojść. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że zaledwie od początku stycznia do końca grudnia ubiegłego roku na terenie garnizonu stołecznego odnotowano 59 morderstwa. W których rejonach Warszawy oraz w których podwarszawskich miejscowościach dochodziło najczęściej do zbrodni? Ujawniamy dane policji. 📢 Tragiczny wypadek w Warszawie. Zginął czteroletni chłopiec przytrzaśnięty przez drzwi tramwaju. Wkrótce rusza proces w głośnej sprawie W marcu ruszy proces w sprawie wypadku przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie, do którego doszło w sierpniu 2022 roku. Wówczas, drzwi tramwaju przytrzasnęły wysiadającego z babcią czteroletniego chłopca. Pojazd ruszył. Wskutek poniesionych obrażeń dziecko zmarło. Na ławie oskarżonych ma zasiąść motorniczy. Z ustaleń śledczych wynika, że w trakcie zdarzenia korzystał on z telefonu i używał słuchawek.

📢 W Warszawie otwarto nowy klub bilardowy. "Największy w Polsce, jeden z najlepiej wyposażonych w całej Europie" Nowy klub bilardowy został otwarty w Blue City. Znajdziemy tam 40 stołów bilardowych i 20 stanowisk do gry w rzutki - a to wszystko zaledwie przedsmak tego, co zostało przygotowane. Złota Bila to największe tego typu miejsce w Warszawie. 📢 Autobus wodorowy ponownie na ulicach Warszawy. Będzie kursował przez cały miesiąc. "To jest przyszłość" Po raz drugi na ulice Warszawy wyjechał autobus napędzany wodorem. Pojazd, który będzie kursował po stolicy, można obecnie spotkać na linii 222. "To jest przyszłość" – skomentował Rafał Trzaskowski, prezydent miasta.

