Prasówka Warszawa 21.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

ZTM organizuje „Jesienne biletobranie”. Do wygrania kilkaset biletów miesięcznych. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej oraz zwiększenie popularności biletów okresowych. To kolejny po zwiększeniu częstotliwości w rozkładach jazdy element, który ma sprawić by warszawiacy chętniej wybierali transport zbiorowy.