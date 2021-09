Prasówka Warszawa 22.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek 21 września na stołecznych Bielanach doszło do tragicznego zdarzenia. Na terenie strzelnicy przy ul. Marymonckiej zginął mężczyzna. Policja nie chciała udzielać informacji na temat wypadku. Wstępnymi wynikami śledztwa podzieliła się natomiast Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

We wtorek, 21 września do sieci trafiło nagranie z trasy Łomża - Ostrołęka. Niebezpieczna jazda w wykonaniu kierowców dwóch samochodów ciężarowych mogła zakończyć się tragicznie. Samochód ciężarowy za wszelką cenę chciał wyprzedzić drugi pojazd - nie patrząc na wysepkę, pas do skrętu i podwójną ciągłą. Łamał wszelkie przepisy. Natomiast drugi kierowca swoją jazdą uniemożliwiał mu wykonanie manewru, a nawet próbował zajechać mu drogę.