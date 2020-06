Prasówka Warszawa 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Warszawa 24.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tik Tok to portal społecznościowy, na którym publikowane są krótkie, najczęściej zabawne filmiki. Użytkownicy często odpowiadają tam na popularne wyzwania i pranki. Żarty mają jednak swoje granice, które ostatnio zostały przekroczone przez niektórych rodziców i opiekunów małych dzieci. Zobaczcie, do czego się posunęli, by odpowiedzieć na trendy na Tik Toku.

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do władz stolicy o przekazanie państwu terenów Skry, które chcą wyremontować. Zarzuca również Rafałowi Trzaskowskiemu, że to kolejna niespełniona obietnica. Z kolei ratusz reaguje na zarzuty i odpowiada, że Warszawa jest gotowa do remontu, ale problem leży po stronie prezesa klubu. Szczegóły w artykule poniżej.