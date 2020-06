Prasówka Warszawa 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Warszawie.

Prasówka Warszawa 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Spokojne wakacje w Polsce w 2020 roku. Gdzie wyjechać? Oto miejsca, gdzie da się uciec i od koronawirusa, i od tłumów Podlasie Nadbużańskie, Puszcza Knyszyńska, Północna Suwalszczyzna, Beskid Niski, Pasmo Policy, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izerskie, Pogórze Przemyskie oraz Puszcza Augustowska - oto nasze propozycje nieco mniej obleganych miejsc na tegoroczne wakacje w Polsce 📢 Policjanci rozpoczynają wzmożone kontrole w sklepach. Za brak maseczki można dostać wysoką karę Ponieważ w ostatnim czasie nasila się niepokojące zjawisko niestosowania się do obowiązku zakrywania nosa i ust w środkach komunikacji miejskiej jak również we wszelkiego rodzaju placówkach handlowych, krakowska policja rozpoczęła szeroko zakrojone działania mające na celu ograniczenie tego typu zachowań niezgodnych z przepisami sanitarnymi.

📢 Warszawa. Autobus spadł z mostu trasy S8. W środku byli pasażerowie. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna W czwartek 25 czerwca 2020 r. około godziny 13 jeden z autobusów linii 186 w Warszawie uderzył w barierę, rozerwał się na pół i spadł z wiaduktu z wysokości około pięciu metrów. W środku byli pasażerowie. Z informacji podanych zaraz po wypadku przez straż pożarną wynika, że zginęła jedna osoba, a rannych jest kolejnych dwadzieścia. Kilkanaście minut później pojawiła się informacja o tym, że zginęły dwie osoby, ale została ona zdementowana.

📢 Do Wisły znów wpływają ścieki komunalne? Tak twierdzą Wody Polskie. Ratusz zaprzecza, a RDOŚ wszczyna postępowanie wyjaśniające We wtorek, 23 czerwca, prezes Wód Polskich poinformował, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zrzuciło z nocy z poniedziałku na wtorek ścieki komunalne do Wisły. Ratusz natychmiast zareagował na te oskarżenia, tłumacząc, że był to ''zrzut wód deszczowych, który odbywa się przy dużych opadach''. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wszczął więc postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szczegóły poniżej.

📢 Niebezpieczny trend wśród użytkowników Tik Toka. Rodzice krzywdzą swoje dzieci dla zabawy Tik Tok to portal społecznościowy, na którym publikowane są krótkie, najczęściej zabawne filmiki. Użytkownicy często odpowiadają tam na popularne wyzwania i pranki. Żarty mają jednak swoje granice, które ostatnio zostały przekroczone przez niektórych rodziców i opiekunów małych dzieci. Zobaczcie, do czego się posunęli, by odpowiedzieć na trendy na Tik Toku. 📢 Premier zarzuca Trzaskowskiemu nieudolność. "Stadion Skry to kolejny symbol niespełnionych obietnic". Ratusz odpowiada Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do władz stolicy o przekazanie państwu terenów Skry, które chcą wyremontować. Zarzuca również Rafałowi Trzaskowskiemu, że to kolejna niespełniona obietnica. Z kolei ratusz reaguje na zarzuty i odpowiada, że Warszawa jest gotowa do remontu, ale problem leży po stronie prezesa klubu. Szczegóły w artykule poniżej.

