Prasówka Warszawa 26.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Do groźnie wyglądającego pożaru doszło na składowisku części samochodowych w Garwolinie na Mazowszu. Kłęby dymu było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar został już opanowany.

Przebudowa Warszawy Zachodniej wkracza w kolejny etap. W związku z tym od niedzieli, 3 września, Warszawska Kolej Dojazdowa nie dojedzie do stacji Dworca Zachodniego, a co za tym idzie - także do Śródmieścia. Pociągi będą kończyły swój bieg na stacji Warszawa Reduta Ordona. Zmiany te mają potrwać do lipca 2024 roku. Szczegóły poniżej.