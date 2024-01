Prasówka Warszawa 29.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Warszawa 29.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Światełko do Nieba 2024. W niedzielę, 28 stycznia, o godzinie 20:00, tysiące ludzi zapaliły znicze, lampiony i inne źródła światła, aby podziękować Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy za 32. Finał. W Warszawie można było podziwiać także spektakularne pokazy świetlne na błoniach PGE Narodowego. Przejdź do galerii, aby zobaczyć, jak Światełko do Nieba rozświetliło Warszawę!