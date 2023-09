Prasówka Warszawa 30.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Mieszkańcy jednego z bloków na warszawskim Gocławiu są oburzeni remontem, który od kilku tygodni ma miejsce na tamtejszych klatkach schodowych. Robotnicy wymieniają płytki podłogowe, które jak twierdzą przedstawiciele rady nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowej, stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa lokatorów. Sami zainteresowani są innego zdania i od dłuższego czasu proszą o zebranie w celu uzyskania wyjaśnień. Na spotkaniu chcieliby uzyskać dokument od rzeczoznawcy, potwierdzający zły stan techniczny posadzki, informacje o kosztach przedsięwzięcia, a także dowiedzieć się, kto podjął decyzję o wszczęciu prac. Jak dotąd nie doszło do konfrontacji, choć być może - wkrótce się to zmieni. Po naszym telefonie do spółdzielni, we wnętrzach bloku pojawił się komunikat, mogący stanowić początek przełomu w sprawie.