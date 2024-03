Prasówka Warszawa 5.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brutalny gwałt w centrum Warszawy. 25-letnia Liza zmarła w szpitalu. Będą darmowe kursy samoobrony dla kobiet i więcej kamer”?

Prasówka Warszawa 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brutalny gwałt w centrum Warszawy. 25-letnia Liza zmarła w szpitalu. Będą darmowe kursy samoobrony dla kobiet i więcej kamer W miniony piątek w jednym z warszawskich szpitali zmarła 25-letnia Liza. Kobieta to ofiara bestialskiego gwałtu, do którego doszło w niedzielę, 25 lutego, na ulicy Żurawiej w centrum stolicy. W związku z gwałtem dokonanym na Białorusince, Dzielnica Śródmieście podjęła decyzję o organizacji darmowych kursów samoobrony dla kobiet. To jednak nie jedyne działania władz, które mają zwiększyć bezpieczeństwo kobiet w mieście. Szczegóły poniżej.

📢 Tramwaj na Kasprzaka. Otwarcie nowej linii już jutro. Na miejscu wciąż plac budowy? We wtorek, 5 marca 2024 roku w Warszawie uruchomiona zostanie nowa linia tramwajowa wzdłuż ulicy Kasprzaka. Inwestycja wyczekiwana przez wielu warszawiaków otwierana będzie jednak w pośpiechu. W rzeczywistości nie wykonano jeszcze wszystkich prac. Braki zauważalne są głównie pod kątem estetyki i funkcjonalności projektu.

📢 Tak wyglądał najbrutalniejszy napad na bank w historii Polski. 23 lata temu obrabowano placówkę na warszawskiej Woli. Zginęły 4 osoby Warszawa, 3 marca 2001 roku - tego dnia ulica Żelazna na warszawskiej Woli stała się miejscem przerażającej zbrodni, która wstrząsnęła całym krajem. Trzyosobowa grupa przestępców dokonała brutalnego napadu na filię Kredyt Banku, skutkując tragiczną śmiercią czterech pracowników i kradzieżą znacznej sumy pieniędzy.

Prasówka 5.03 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W tragicznym wypadku na Mazowszu zginęła była posłanka. Sprawa wraca znów do sądu Wraca sprawa tragicznego wypadku, w którym zginęła b. posłanka i szefowa radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska. Do Sądu Okręgowego w Radomiu wpłynęły apelacje od wyroku. Sąd skazał oskarżonego kierowcę na trzy lata więzienia i orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów przez 10 lat.

📢 Wiadukt nad ulicą Globusową w Warszawie otwarty po przebudowie. Zmiany w organizacji ruchu Wiadukt nad ulicą Globusową we Włochach przeszedł gruntowny remont i został oddany do użytku. Konstrukcja domagała się modernizacji już od dłuższego czasu. W związku z otwarciem trasy odbyła się konferencja prasowa, w której wzięły udział władze miasta. 📢 Adoptowany pies ze schroniska dawcą nerki dla rasowego owczarka. Sprawa trafiła do sądu 11 lat temu, w jednej z klinik weterynaryjnych na warszawskim Ursynowie doszło do kontrowersyjnego przeszczepu nerki. Lekarz weterynarii wyciął wówczas organ psu ze schroniska i przeszczepił go rasowemu zwierzęciu z hodowli. Operacja została wykonana na prośbę rodziny, która adoptowała czworonoga. Zdarzenie wyszło na jaw po dwóch latach, a w 2018 roku nagłośniła je Fundacja Viva!, która złożyła zawiadomienie do prokuratury. W tym miesiącu odbędzie się kolejna rozprawa w sprawie.

📢 Ogromny kompleks basenowy pod Warszawą. Rusza inwestycja za blisko 110 mln zł. Prezydent Otwocka: "mieszkańcy czekali na to 50 lat" Prezydent Otwocka poinformował w mediach społecznościowych o rozpoczęciu budowy potężnego kompleksu basenowego. Koszt inwestycji ma wynieść 108 mln zł, a jej zakończenie przewidziano na 2026 rok. W efekcie mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. dziewięć torów do pływania, duży basen do rekreacji, baseny z hydromasażami, zjeżdżalnię, jacuzzi, strefę spa, sauny oraz groty solne. 📢 Aktywistki przerwały koncert w Filharmonii Narodowej. Weszły na scenę z transparentem. Orkiestra nie przestała grać W niedzielę, 3 marca w Filharmonii Narodowej dwie aktywistki z grupy Ostatnie Pokolenie zakłóciły koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Kobiety wdarły się na scenę z transparentem i zaczęły wykrzykiwać swoje hasła: "To jest alarm. Nasz świat płonie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę klimatyczną". Interweniowała ochrona.

📢 Narkobiznes w Warszawie. Dwie osoby zatrzymane. W mieszkaniu mieli 40 kg substancji o wartości 2,5 mln zł W ręce stołecznych policjantów wpadło dwoje dilerów narkotykowych. W ich mieszkaniu służby znalazły niemal 40 kg różnych narkotyków o czarnorynkowej wartości sięgającej 2,5 mln zł. Co grozi podejrzanym? 📢 Paweł Domagała zagra darmowy koncert w Warszawie. Liczba miejsc limitowana Już w najbliższy weekend Paweł Domagała wraz z zespołem zagra wyjątkowy koncert. W niedzielę 10 marca, w Międzynarodowy Dzień Mężczyzn artysta zawita do serca Wilanowa, aby dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Liczba miejsc ograniczona.

