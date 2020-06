Prasówka Warszawa 6.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06.2020, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dr Paweł Grzesiowski: Jesteśmy na początku walki z pandemią. Teraz świadomie uruchamiamy dla koronawirusa bardzo sprzyjające okoliczności”?

📢 Dr Paweł Grzesiowski: Jesteśmy na początku walki z pandemią. Teraz świadomie uruchamiamy dla koronawirusa bardzo sprzyjające okoliczności Miarą walki z pandemią jest liczba osób, które zachorowały, a według światowych szacunków wygląda na to, że w zależności od kraju, miasta, regionu zachorowało od 20 procent w Nowym Jorku do 2 czy 3 procent w polskiej populacji - mówi dr Paweł Grzesiowski, immunolog. 📢 Kiedy skończy się koronawirus na Śląsku? Nowa prognoza rozwoju pandemii ExMetrix mówi o drugiej fali zakażeń Jak długo potrwa epidemia koronawirusa na Śląsku? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga afala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.

📢 Solidarność z buntem w USA w Warszawie. Pod ambasadą USA odbył się protest przeciwko rasizmowi Pod ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie odbył się protest osób solidaryzujących się z buntem, który mieszkańcy USA pokazują w ostatnich dniach na ulicach wielu miast. Kilkadziesiąt osób zebrało się na Alejach Ujazdowskich. Zdjęcia z pikiety znajdziecie w galerii. Prasówka 6.06 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pracownia Vintage. Na placu Konstytucji otwarto największy sklep Vintage w Polsce Pracownia Vintage otworzyła swój trzeci sklep w Warszawie. Na placu Konstytucji 5 ruszył sklep, który jest reklamowany jako największy w tej kategorii w całym kraju. Sprawdziliśmy, co w nim możecie dostać. Zdjęcia z wnętrza znajdziecie w galerii.

📢 Galeria Północna wraca do normalności. Ogród na dachu zyskał nowe atrakcje Po kilkutygodniowej przerwie galerie handlowe powoli wypełniają się ludźmi. Możemy już robić zakupy prawie we wszystkich sklepach oraz korzystać ze stref restauracyjnych. Wielu zarządców obiektów postanowiło pożytecznie wykorzystać czas kwarantanny, aby zagwarantować klientom spokojne zakupy, zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Tak jest w przypadku Galerii Północnej, która wprowadziła wiele nowości na terenie obiektu. 📢 Warszawa: Które kina i teatry będą otwarte od 6 czerwca? [lista] Kiedy wznowią działalność Cinema City, Multikino, Helios? Kiedy otwarcie kin i teatrów w Warszawie? Choć oficjalnie kina i teatry mogą wznowić działalność od 6 czerwca, to tylko niewielka ich część otworzy się w najbliższy weekend. Wciąż nieczynne będą multipleksy, ale ponowne otwarcie zapowiedziały niektóre mniejsze kina. Sprawdźcie, które kina i teatry będą otwarte.

📢 Najgroźniejsze znaki zodiaku! Policyjne statystyki nie kłamią. Uwaga, osoby spod tych znaków są niebezpieczne. Jesteś na liście? [6.06.2020] Zdaniem niektórych osób data urodzenia ma znaczenie w kontekście wpływu na nasz charakter i tego, co spotyka nas na etapie dalszego życia. Serwis topcasinobonus.com dotarł do interesujących statystyk. Autorzy zestawienia sprawdzili, czy to spod jakiego znaku jesteśmy, może mieć wpływ na to, jak zachowujemy się w przyszłości i jakie decyzje podejmujemy. Ranking oparto na kilkudziesięciu wstrząsających i głośnych sprawach kryminalnych - dotyczy on osób, które dopuściły się zbrodni i skazano je na najwyższy wymiar kary. Według tych analiz okazuje się, że niektóre osoby mogą rodzić się ze skłonnościami do krzywdzenia innych. Jak to wygląda wśród znaków zodiaku, które są najniebezpieczniejsze? Zobaczcie w dalszej części naszej galerii. >>> 📢 Co robić w czerwcu w Warszawie? Polecamy 16 najciekawszych pomysłów na spędzenie wolnego czasu Powoli wracamy do normalności. Miasto budzi się po kilkunastotygodniowej kwarantannie. Coraz więcej miejscówek w Warszawie publikuje program rozrywkowy na nadchodzące lato. Zebraliśmy najciekawsze propozycje na spędzenie czerwca w stolicy. Przygotowaliśmy przegląd 16 najciekawszych wydarzeń i miejsc, które warto odwiedzić. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do listy.

