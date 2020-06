Prasówka Warszawa 7.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06.2020, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bon 500 plus na wakacje dla dzieci - kiedy wypłata 500 złotych? [BON 500 ZŁOTYCH NA WAKACJE]”?

Prasówka Warszawa 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bon 500 plus na wakacje dla dzieci - kiedy wypłata 500 złotych? [BON 500 ZŁOTYCH NA WAKACJE] Bon 500 plus na wakacje - 500 złotych dla każdego dziecka na wakacje obiecał w sobotę prezydent Andrzej Duda. Ma to być bon turystyczny do wykorzystania na kolonie, obozy albo wyjazdy z rodzicami. Kiedy 500 złotych trafi do rodzin? Prezydent zapowiedział, że "ma nadzieję" iż stanie się to przed tegorocznymi wakacjami. Czy to się uda? Bon turystyczny na pewno nie trafi do rodzin wcześniej niż w sierpniu. A w praktyce może się okazać, że nowe 500 plus złotych na wakacje dla dzieci nie będzie w ogóle. 📢 Epidemia w Polsce wciąż trwa i przybiera na sile. Nie chcemy tylko tego widzieć [ANALIZA] Polska nie notuje postępów w walce z epidemią. W sobotę padł kolejny rekord dziennej liczby zakażonych

📢 Targ Śniadaniowy wrócił na Żoliborz. Wielu odwiedzających i wracająca normalność Epidemia koronawirusa cały czas trwa, ale wszyscy starają się - w miarę możliwości - wracać do normalnego życia. Takim przykładem jest między innymi Targ Śniadaniowy, który w sobotę 6 czerwca otworzył się po przerwie. To już tradycja, że od wiosny aż do jesieni możecie celebrować wraz z przyjaciółmi i rodziną wspólne śniadania na Żoliborzu. Szczegóły w artykule poniżej. Prasówka 7.06 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wesele w czasie pandemii koronawirusa - znamy nowe wytyczne sanitarne dotyczące organizacji wesel i ślubów Od 6 czerwca w Polsce znów można organizować wesela. Uroczystości rodzinne będą mogły odbywać się w gronie maksymalnie 150 osób, jednak ze szczególnymi restrykcjami. Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano w środę rano szczegółowe wytyczne sanitarne dla weselników.

📢 Dr Paweł Grzesiowski: Jesteśmy na początku walki z pandemią. Teraz świadomie uruchamiamy dla koronawirusa bardzo sprzyjające okoliczności Miarą walki z pandemią jest liczba osób, które zachorowały, a według światowych szacunków wygląda na to, że w zależności od kraju, miasta, regionu zachorowało od 20 procent w Nowym Jorku do 2 czy 3 procent w polskiej populacji - mówi dr Paweł Grzesiowski, immunolog. 📢 Tłumy na spacerze Trzaskowskiego na Rynku Głównym w Krakowie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat PO na prezydenta RP, pojawił się w ramach swojej kampanii w Krakowie. W sobotnie, słoneczne popołudnie na Rynek Główny przyszły tłumy krakowian i sympatyków, którzy skandowali "Rafał, Rafał", czy "Mamy dość", odnośnie władzy PiS. Trzaskowski żartował, że chyba jeszcze nigdy prezydent Warszawy nie był tak ciepło witany w Krakowie.

📢 Kiedy skończy się koronawirus na Śląsku? Nowa prognoza rozwoju pandemii ExMetrix mówi o drugiej fali zakażeń Jak długo potrwa epidemia koronawirusa na Śląsku? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga afala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur