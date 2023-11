Prasówka Warszawa 8.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Warszawa 8.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jak poinformowała GDDKiA, w ponad 77% zaawansowane są prace na odcinku autostrady A2 od węzła Siedlce Zachód do węzła Siedlce Południe. To jeden z fragmentów trasy na wschód od Warszawy, które obecnie są w realizacji. Jaki jest stopień zaawansowania pozostałych? Kiedy przejedziemy nowymi odcinkami z Warszawy do Siedlec? Sprawdzamy.