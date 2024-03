Prasówka Warszawa 9.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Warszawie nie minęło Cię nic ważnego

W Warszawie trwa demonstracja zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Uczestnicy zebrali się przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, by wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który chce zawetować ustawę o pigułce "dzień po". Następnie protestujący przeszli pod biuro Polski 2050. Szczegóły poniżej.

Za 78 milionów złotych zostanie zaprojektowany pierwszy odcinek linii M3 ze Stadionu Narodowego na Gocław. To właśnie na peronie czekającym aż dojadą tam pociągi, odbyła się 8 marca konferencja, podczas której oficjalnie podpisano umowę z konsorcjum firm ILF i Metroprojekt. Całość potrwa 36 miesięcy, a kiedy będzie możliwa budowa tego odcinka?

Warszawa ponownie stała się świadkiem akcji ekoatywistów z inicjatywy Ostatnie Pokolenie. Tym razem ofiarą chuligańskiej aktywności padł pomnik warszawskiej syrenki na bulwarach nadwiślanych. Dwie aktywistki oblały Syrenę pomarańczową farbą. - To jest alarm! Jesteśmy Ostatnim Pokoleniem! - wykrzykiwały.

Gdy zaczynali, browarów rzemieślniczych było ledwie kilka. Teraz - po dziesięciu latach - Warszawski Festiwal Piwa jest jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. Skupia wszystko to, co najciekawsze w polskim krafcie. - Dawniej - jadąc za granicę - byliśmy zachwyceni tym, jak piwo może smakować. Dzisiaj wszystko to mamy u siebie - mówi Paweł Leszczyński, współtwórca Warszawskiego Festiwalu Piwa.