Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Warszawie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Warszawy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Przebudowa Warszawy Zachodniej wkracza w decydującą fazę. Czy do wakacji zyskamy dostęp do wszystkich peronów?”?

Przegląd lutego 2024 w Warszawie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przebudowa Warszawy Zachodniej wkracza w decydującą fazę. Czy do wakacji zyskamy dostęp do wszystkich peronów? Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych warszawskich inwestycji. Wracamy do tego tematu regularnie, ponieważ dostajemy liczne zapytania o zakończenie inwestycji. Choć według pierwotnego harmonogramu całość miała zakończyć się z końcem 2023 roku to budowa nadal trwa. Jak długo jeszcze i co dzieje się tam aktualnie? 📢 Tak ubierano się na ulicach Warszawy 20 i 30 lat temu. Jarmark Europa, KDT i inne bazary zaopatrywały stolice To już trzecia i ostatnia część naszej serii, pokazująca modę na warszawskich ulicach na przełomie kolejnych dekad. Jak ubierano się jeszcze stosunkowo niedawno, bo 15 czy 20 lat temu? Wydaje nam się, że to było dopiero co, ale wystarczy przejrzeć zdjęcia z tego okresu, żeby zobaczyć, że z niektórymi wynalazkami czas obszedł się niezbyt korzystnie.

📢 Znana marka modowa wchodzi do Warszawy. To będzie pierwszy taki sklep w Polsce H&M otwiera pierwszy w Polsce sklep marki Arket. Szwedzka marka chce zadebiutować w Warszawie. W ofercie znajdziemy ubrania dla kobiet, mężczyzn i dzieci, a także akcesoria i artykuły wyposażenia wnętrz. Sklep ma otworzyć się jeszcze w tym roku.

Prasówka marzec Warszawa: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Warszawy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To najlepsze restauracje w Warszawie w 2024 roku. Ocenili mieszkańcy i turyści. Kto numerem jeden? Najlepsza restauracje w Warszawie w 2024 roku to...? Wiadomo już, gdzie mieszkańcy stolicy i turyści najbardziej lubią jeść. Która restauracja w Warszawie jest najlepsza? Która serwuje wyjątkowe jedzenie? Warszawiacy i przyjezdni ocenili lokale i przyznali im gwiazdki w Tripadvisor. Sprawdzamy, który lokal dostał ich najwięcej. Kliknij w zdjęcie, aby poznać listę najlepszych restauracji w Warszawie w 2024 roku.

📢 Najlepsze szkoły podstawowe w Warszawie. Nowy ranking 2024 już dostępny. Zmiana lidera Najlepsze szkoły podstawowe w Warszawie 2024. Opublikowano ranking podstawówek, opracowany przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl. Ranking został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz podmiotów współpracujących z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Jak w rankingu wypadły szkoły w Warszawie? Wyniki po kliknięciu w zdjęcie. 📢 Otwarcie Breakfast Corner coraz bliżej. Pierwsza śniadaniowa przestrzeń w Warszawie. W menu dania z Japonii, USA, Włoch czy Hiszpanii W Warszawie powstanie nowa strefa śniadaniowa. To pierwszy taki koncept w Polsce. Przez siedem dni tygodnia będzie można spróbować śniadaniowych klasyków m.in. z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch i Hiszpanii. 📢 Urocza ulica Lekarska w Warszawie. Niegdyś mieszkało tutaj słynne małżeństwo artystów. Ich dom ma oryginalną fasadę Przy ulicy Lekarskiej w Warszawie niegdyś mieszkali lekarze, politycy i artyści. Swój wkład w tę uroczą uliczkę miało także słynne małżeństwo Rechowiczów, którzy ozdobili fasadę swojego domu w niezwykle oryginalny sposób. Spacerując ulicą Lekarską nietrudno przeoczyć budynku pod numerem 9.

📢 Trójkąt Bermudzki na ulicy Nowogrodzkiej? „Wylęgania patologii w środku miasta” Opuszczona kamienica, która „czeka” na zawalenie się, dziki parking oraz wszechobecne graffiti. Mimo, że centrum miasta powinno być reprezentacyjne, okolice Nowogrodzkiej wyglądają nieciekawie. „Trójkąt Bermudzki” – tak na tę okolicę mówią mieszkańcy pobliskich kamienic. 📢 Stadion w Warszawie zamieni się w zieloną dżunglę. Wielki kiermasz roślin ponownie w stolicy. Ceny od 5 zł Festiwal Roślin ponownie odbędzie się w Warszawie. To doskonała okazja, aby kupić kwiaty za 5zł, a także doniczki, kolekcjonerskie egzemplarze, osłonki, książki, nawozy i dodatki. To jedno z największych takich wydarzeń w Polsce. Na ten moment swoją chęć wzięcia udziału w imprezie wyraziło ponad 30 tys. mieszkańców.

📢 Meble z Kanady i USA za grosze w Warszawie. Jedyny taki sklep w Polsce. Uratowali już ponad 1000 ton mebli Za oceanem to już doskonale znana forma sklepu charytatywnego. U nas dopiero raczkująca. Odwiedziliśmy jedyny w kontynentalnej Europie sklep ReStore, którego pomysłodawcami są przedstawiciele fundacji Habitat for Humanity Poland. Kupicie tam meble, akcesoria, elektronikę, książki czy wyposażenie mieszkania w niezwykle atrakcyjnych cenach, bo poniżej rynkowych. Co jednak najważniejsze - każda wydana złotówka wspiera cele fundacji.

📢 Historyczne zdjęcia Muranowa w Warszawie. Dzielnica, która powstała na gruzach dawnej stolicy Muranów to zabytkowa część Warszawy, leżąca na pograniczy Śródmieścia i Woli. To tutaj właśnie przebiegała w czasie drugiej wojny światowej granica getta. Jak zmieniło się to miejsce na przestrzeni lat? Oraz, co łączy warszawskie osiedla z wyspą zlokalizowaną obok Wenecji? Ujawniamy nieznane, stare fotografie, ukazujące dawne, codzienne życie tej części Warszawy. 📢 Trwa protest rolników w Warszawie. Centrum miasta sparaliżowane. Tak jest teraz w stolicy Polski W Warszawie trwa protest rolników pod hasłem "Marsz Gwiaździsty". Uczestnicy wydarzenia sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu oraz napływowi towarów z Ukrainy. Zgromadzenie ma charakter pokojowy, a protest ma pozostać pieszy, bez użycia maszyn rolniczych. Nie obywa się jednak bez utrudnień, nie tylko w centrum miasta, ale też na drogach dojazdowych do Warszawy. Szczegóły poniżej.

📢 Mieszkanie w Warszawie. Ceny przebijają kolejny sufit. Z każdym rokiem stać nas na mniejsze mieszkanie Średnia cena mieszkania w Warszawie to już niemal milion złotych. Stawki za metr biją kolejne rekordy. Najdrożej – od lat – jest w Śródmieściu. Ale także Wola i Żoliborz stały się nieosiągalne dla przeciętnego „Kowalskiego”. Co roku za średnią pensję możemy kupić mniejszy wirtualny kawałek mieszkania.

📢 Ponad 1000 km tras rowerowych powstanie na Mazowszu. Wielka inwestycja w infrastrukturę i turystykę rowerową Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotowuje wielką koncepcje rozbudowy tras rowerowych. Docelowo ma powstać aż 1 100 km tras dróg rowerowych. Pierwsze dwie umowy dotyczące koncepcji budowy ok. 550 km tras rowerowych zostały właśnie podpisane. Projektu w takiej skali jeszcze dotychczas nie było. Dokąd będą prowadzić trasy rowerowe?

📢 Co robić w Warszawie w weekend 24-25 lutego 2024? Imprezy i atrakcje. Oto najciekawsze wydarzenia Imprezy w Warszawie 24 i 25 lutego 2024. Co będzie się działo w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, czekać na Was będą wystawy, koncerty, wyprzedaże, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 24-25 lutego 2024. Co warto robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd. 📢 Pan Precel otwarty na Chmielnej w Warszawie. Nowy lokal przyciągnął tłumy Przy ulicy Chmielnej w Warszawie otworzył się Pan Precel, czyli lokal, który proponuje domowej roboty precle. Dostaniemy tu precle klasyczne, posypane solą czy sezamem, jak też te - nadziewane sosem jabłkowym czy krówkowym. W dniu otwarcia na wszystkich przybyłych czeka darmowy poczęstunek.

📢 Olga Bołądź wyszła za mąż. Ślubu znanej aktorce i jej ukochanemu udzielił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Olga Bołądź i Jakub Chruścikowski wzięli ślub. Popularna aktorka i przedsiębiorca pobrali się w środę 21 lutego w Warszawie. Młoda para przysięgała miłość przed prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim. Zarówno świeżo upieczona żona, jak i włodarz miasta pochwalili się w sieci zdjęciami z uroczystości.

📢 Darmowe precle w Warszawie. Na Chmielnej otwiera się Pan Precel Pan Precel to lokal, który już w najbliższych dniach otworzy się w samym centrum Warszawy. To będzie pierwsze takie miejsce w stolicy. Dostaniemy tu precle klasyczne, posypane solą czy sezamem, jak tez te - nadziewane sosem jabłkowym czy krówkowym. A w dniu otwarcia -na wszystkich czeka darmowy poczęstunek. 📢 Studniówka Warsaw Montessori High School 2024. Zabawa w Hotelu Westin W sobotę w hotelu Westin w centrum Warszawy odbyła się studniówka liceum Warsaw Montessori. Na miejscu bawili się uczniowie na sto dni do matury. Towarzyszyliśmy im podczas tego, niezwykle ważnego, dnia. Poniżej fotorelacja ze studniówki.

📢 Rewolucja w warszawskiej komunikacji miejskiej. Nie będzie kasowników i biletomatów. Pięć firm chętnych na wdrożenie nowego systemu Trwają prace nad wprowadzeniem nowego systemu biletowego w warszawskiej komunikacji miejskiej. Obecnie ma miejsce postępowanie, w trakcie którego wyłoniona zostanie firma, odpowiadająca za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania. W jego myśl, z autobusów, tramwajów oraz stacji metra znikną tradycyjne biletomaty. Do historii przejdą także kasowniki. Stołeczny ZTM podał datę wejścia w życie rewolucyjnych zmian.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.