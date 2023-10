Prasówka z Warszawy 1.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W nocy z piątku na sobotę doszło do pożaru w Starej Miłosnej pod Warszawą. Na miejscu pojawiło się kilkanaście zastępów straży pożarnej, która walczyła z płomieniem. Niestety, dwóch osób nie udało się uratować. Działania prowadzi teraz prokuratura.

Za nami 15. jubileuszowa edycja "Biegnij Warszawo" - jednego z największych biegów masowych na dystansie 10 km w Polsce. 30 września 2023 warszawscy biegacze wystartowali zupełnie nową trasą biegu. Była to nie tylko okazja do świętowania dla miłośników biegania, ale także dla samej Warszawy, która udowodniła, że jest miastem przyjaznym dla aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Tegoroczny bieg przyniósł wiele emocji i niezapomnianych chwil zarówno uczestnikom, jak i kibicom. Przejdź do galerii, aby zobaczyć naszą fotorelację.