Prasówka z Warszawy 11.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Policjanci z bielańskiego wydziału kryminalnego zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzanych o rozbój. Z ustaleń mundurowych wynika, że nastolatkowie używając przemocy, ukradli pokrzywdzonemu buty, które miały być przedmiotem transakcji. Za popełnione przestępstwo grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Stołeczny ratusz poinformował o planowanych zmianach w kursowaniu pociągów SKM. Utrudnienia będą spowodowane przebudową stacji Warszawa Zachodnia. Czemu mogą spodziewać się podróżni już w najbliższy weekend? W artykule poniżej znajdziecie szczegółowe informacje.

Imprezy w Warszawie 12, 13, 14 stycznia 2024 roku. Co będzie się działo w styczniowy weekend? Najbliższe dni wypełnione będą przeróżnymi wydarzeniami. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na dni od 12 do 14 stycznia 2024. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.