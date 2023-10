Prasówka z Warszawy 11.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z wtorku

Kultowa kawiarnia powraca na Nowy Świat w Warszawie. W ofercie wystawa, zajęcia jogi i mini festiwal Na Nowy Świat w Warszawie wraca legendarny lokal. To jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie stolicy, choć od dawna miejsce to świeciło pustkami. Już od najbliższej soboty mieszkańcy miasta oraz turyści będą mogli skorzystać z ciekawych projektów artystycznych.

📢 Policyjny pościg ulicami Warszawy. Jest areszt dla zatrzymanego kierowcy maserati Jest decyzja sądu w sprawie pijanego kierowcy maserati, który w sobotę uciekał przed warszawską policją ulicami Pragi oraz Białołęki. Podczas ucieczki uszkodził dwa radiowozy i cztery samochody cywilne. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

📢 Karambol w Warszawie. Pięć samochodów zderzyło się na rondzie Marsa. Jeden z kierowców był reanimowany Na rondzie Marsa doszło do karambolu pięciu aut. Jeden z kierowców był reanimowany na miejscu. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku ulicy Płowieckiej.

Willa Gąseckich w Józefowie do pilnego remontu. Podwarszawski zabytek zagrożony zniszczeniem Willa Gąseckich to jeden z najpiękniejszych budynków znajdujących się w podwarszawskim Józefowie. Obiekt, ze względu na swój stan, od wielu lat nadaje się jednak do remontu. We wtorek 10 października Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał posiadaczowi nieruchomości przeprowadzenie na jej terenie prac konserwatorskich i robót budowlanych. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

📢 Awaria wodociągowa na warszawskim Gocławiu. Ulica Abrahama zalana. Spore utrudnienia w okolicy Na warszawskim Gocławiu doszło do awarii wodociągowej. W efekcie ul. Abrahama spłynęła wodą. W związku ze zdarzeniem, policja postanowiła zamknąć ulicę na odcinku między ul. Kapelanów Armii Krajowej a ul. Fieldorfa, co spowodowało spore utrudnienia dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 111 oraz 311 zostały skierowane na objazdy. Na miejscu pracują służby. Nie wiadomo, do kiedy potrwa usuwanie skutków awarii. 📢 Centralny Port Komunikacyjny. Ponad 290 mln zł na linię kolejową Warszawa-Łódź. Podpisano umowę Centralny Port Komunikacyjny (CPK) kontynuuje swoją transformację w kierunku nowoczesnego centrum transportowego, które zapewni szybkie i efektywne połączenia kolejowe między ważnymi miastami Polski. W najnowszym kroku na drodze ku rozwojowi, CPK podpisało umowę o dofinansowanie projektu budowy strategicznej linii kolejowej Kolei Dużych Prędkości (KDP) między Warszawą a Łodzią. Dofinansowanie w wysokości ponad 290 mln zł pochodzi z unijnego instrumentu CEF "Łącząc Europę".

📢 Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 pod Warszawą. Kierowców czekają spore utrudnienia. Prace potrwają trzy lata Rusza rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634. Inwestycja o wartości blisko 142 milionów złotych zostanie zrealizowana na ponad pięciokilometrowym odcinku od ul. Orląt Lwowskich w Kobyłce, do al. Niepodległości w Wołominie. W związku z robotami drogowymi, kierowcy będą musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Wspomniana trasa to obok S8 jedyna droga dojazdowa z Wołomina do Warszawy. Prace mają potrwać do 2026 roku. 📢 Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Uzyskano pozwolenie na budowę. Monument stanie na placu Na Rozdrożu Na warszawskim placu Na Rozdrożu zostanie wybudowany pomnik upamiętniający Bitwę Warszawską. Historia związana z monumentem sięga 2019 roku. Wówczas pojawiły się pierwsze plany powstania obiektu. Teraz realizację przedsięwzięcia zapowiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. - 7 września uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę i pomnik zostanie zbudowany - przekazał szef resortu.

📢 Warszawa Gdańska z lepszą obsługą pasażerów. Powstaną długie wiaty i nowe przejście. Jest przetarg Ciąg dalszy sporej inwestycji w Warszawie. Nowe przejście podziemne ułatwi dostęp do stacji Warszawa Gdańska. Natomiast długie wiaty ochronią przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpisały przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowych rozwiązań na ważnej stołecznej stacji. 📢 Fundacja Orlen wręczyła nagrody w Warszawie. Oto lista laureatów programu "Moje miejsce na Ziemi" W tegorocznej, szóstej edycji programu „Moje Miejsce na Ziemi”, Fundacja ORLEN wsparła 197 organizacji. Podsumowująca gala odbyła się 9 października. W tym roku dofinansowanie otrzyma m.in. placówka wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-18 lat na Żoliborzu w Warszawie.

