Prasówka z Warszawy 12.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Studniówka 2024 Liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Bal tegorocznych maturzystów odbył się w sobotę, 10 lutego, w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej. Maturzyści otworzyli studniówkę tradycyjnym polonezem, choć w zdecydowanie zaskakujących kreacjach - uczniowie zatańczyli bowiem w szlacheckich strojach! Kliknijcie w zdjęcie, by zobaczyć fotorelację ze studniówki.

Falenicka Giełda Staroci w Warszawie. To popularne wydarzenie odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca i gromadzi absolutnie niezwykłych wystawców. Znajdziecie tam mnóstwo stanowisk z niezliczoną ilością antyków, staroci i rękodzieł. Zobaczcie w naszej galerii, jakie cudeńka oferowali sprzedawcy tym razem.

W niedzielę, 11 lutego, na Bielanach odbyło się tradycyjne, zimowe bieganie. Przed południem w rywalizacji na 15 kilometrów wzięli udział uczestnicy 41. Biegu Chomiczówki. Zawody to dla wielu warszawskich - i nie tylko! - biegaczy tradycja, od lat ciesząca się dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było tym razem. Zobaczcie zdjęcia z Biegu Chomiczówki w naszej galerii. Kliknijcie w fotografię, by przejść do albumu.

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej rozpoczął proces rekrutacji do służby. Na kandydatów gotowych do pełnienia służby na granicach kraju czeka aż 150 miejsc. Dokumenty aplikacyjne można składać w warszawskiej komendzie NwOSG oraz placówkach SG w Łodzi, Bydgoszczy, Radomiu i Nowym Dworze Mazowieckim. Sprawdź, ile można zarobić i na jakie benefity mogą liczyć funkcjonariusze.

Warszawiacy pokochali garażówki. Blisko co weekend tego typu wydarzenia odbywają się w naszym mieście. Tym razem wybraliśmy się na kameralną wyprzedaż garażową na Mokotowie. 10 i 11 lutego w prywatnym mieszkaniu w kamienicy na rogu Puławskiej i Madalińskiego w dobrej cenie można było nabyć mnóstwo pięknych rzeczy. Ubrania, książki, zabawki, gry, płyty to tylko niektóre z przedmiotów. Zobaczcie w naszej galerii, jakie perełki można było tam dostać.

Bal SGH 2024. Coroczny wielki bal studentów Szkoły Głównej Handlowej już za nami. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 10 lutego, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tym razem impreza została zorganizowana w stylu szalonych lat 20. Eleganckie stroje, idealnie dobrane dodatki, pióra, cekiny, szampan... To wszystko i jeszcze więcej uwiecznił nasz fotoreporter. Kliknijcie w zdjęcie, aby zobaczyć fotorelację z imprezy.

W niedzielę, 11 lutego, na Bielanach odbyły się dwie imprezy sportowe. Jedna z nich to 17. Bieg o Puchar Bielan. Bieg, który odbywa się na dystansie 5 km, przyciągnął wielu uczestników na linię startu. Nie zniechęciła ich nawet deszczowa pogoda! Zobaczcie zdjęcia z Biegu o Puchar Bielan w naszej galerii. Kliknijcie w fotografię, by przejść do albumu.

Tegoroczna studniówka liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie odbyła się w sobotę, 10 lutego. Uczniowie bawili się w pięciogwiazdkowym hotelu The Westin Warsaw. Maturzyści otworzyli studniówkę tradycyjnym polonezem. Taniec zachwycił wszystkich zgromadzonych nauczycieli oraz rodziców. Następnie rozkręciła się zabawa, która trwała do białego rana. Zobaczcie sami, jak wspaniale było! Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do fotorelacji z balu.