Prasówka z Warszawy 13.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Warszawa 13.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

PupiLove to targi skierowane do wszystkich miłośników psów i kotów. Podczas wydarzenia można odwiedzić stoiska wielu małych firm i manufaktur, które z pasją tworzą m. in. przepiękne smycze, szelki i obroże, maty samochodowe, posłania, ubranka i kocyki, bandanki i zabawki, smakołyki, kosmetyki oraz inne akcesoria dla psów, kotów i ich właścicieli. Listopadowa odsłona targów jak zwykle cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród właścicieli czworonogów. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację.