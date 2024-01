Prasówka z Warszawy 17.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01, w Warszawie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Finał WOŚP 2024 już niebawem. Co będzie się działo 28 stycznia w Warszawie? Przed nami mnóstwo koncertów i biegi”?

Prasówka Warszawa 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Finał WOŚP 2024 już niebawem. Co będzie się działo 28 stycznia w Warszawie? Przed nami mnóstwo koncertów i biegi Finał WOŚP 2024 odbędzie w niedzielę, 28 stycznia. W tym roku wielka impreza przebiegnie pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Główna scena została ustawiona w tym roku tuż przy Stadionie Narodowym i to właśnie tam wystąpi m.in. Kwiat Jabloni, Enej, LemON czy Krzysztof Zalewski. Punktualnie o godz. 20 wysłane zostanie również legendarne już "światełko do nieba". Będą też wydarzenia towarzyszące. Co, gdzie i kiedy będzie się działo? Szczegóły w artykule.

📢 Śnieżyca w Warszawie spowodowała ekstremalnie trudne warunki na drogach. Kierowcy zwolnili. Wiemy, o ile wolniej jeździliśmy po stolicy Poniedziałkowa śnieżyca w Warszawie i bardzo trudne warunki na stołecznych drogach skutecznie wpłynęła na kierowców, którzy znacznie zwolnili. Dzięki prowadzonym w mieście pomiarom, drogowcy sprawdzili, że średnia prędkość jazdy spadła o 20-30 km/h w porównaniu z zeszłym tygodniem.

📢 Co gubią warszawiacy najczęściej? Bardzo długa lista. Te przedmioty zaskakują! 10,7 tys. rzeczy – tyle przedmiotów trafiło w 2023 roku do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych. Urząd Miasta poinformował, że to o 1,3 tys. więcej rzeczy, niż rok wcześniej. Co zazwyczaj gubią mieszkańcy Warszawy? Szczegóły w artykule.

Prasówka 17.01 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ferie zimowe w Warszawie. Atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zima w mieście może być ciekawa Szukasz pomysłów na spędzenie ferii zimowych 2024 w Warszawie? Stolica to jedno z najciekawszych europejskich miast, które oferuje wiele atrakcji dla dzieci również podczas tzw. Zimy w mieście. W Warszawie znajdziesz wiele interesujących miejsc, idealnych do zabawy i nauki. Miasto naszpikowane jest atrakcjami dla dzieci. Podczas ferii zimowych w Warszawie warto je odwiedzić. Oto gotowe pomysły na spędzenie czasu w ferie zimowe w Warszawie.

📢 Najciekawsze licytacje mieszkań w Warszawie. Od kawalerki za mniej niż 200 tys. po apartament za miliony Zebraliśmy najciekawsze mieszkania w Warszawie, które wkrótce będą licytowane. Wśród nich zarówno ogromne apartamenty - warte miliony - jak i klasyczne M3. Są też kawalerki w cenie znacznie poniżej rynkowych. Jakie oferty aktualnie znajdują w stolicy? Szczegóły w galerii. 📢 Niezwykłe odkrycie na budowie II linii metra w Warszawie. Robotnicy natrafili na kości koni. Mogą mieć nawet 500 lat Pracownicy budowy drugiej linii warszawskiego metra dokonali niecodziennego odkrycia. Robotnicy natrafili na kości, które według wstępnej oceny, należą do koni. Najprawdopodobniej, zwierzęta te żyły od 150 do nawet 500 lat temu. Archeolodzy będą teraz szukać odpowiedzi na pytanie, czy konie były używane jako pociągowe, czy może do jazdy wierzchem. Druga wersja oznaczałaby, że służyły one wojskowym.

📢 10 najgorszych kierunków studiów. Tych studiów nie warto podejmować. W rankingu marketing i edukacja. Co jeszcze? Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Od niej zależy nie tylko przyszła kariera zawodowa, ale także satysfakcja i rozwój osobisty. Okazuje się, że 44 proc. osób z wyższym wykształceniem żałuje wybranego kierunku studiów. ZipRecruiter opracował raport, z którego wyłoniono 10 najgorszych kierunków studiów. Czy te specjalizacje faktycznie są tak rozczarowujące? 📢 Pożar pociągu Kolei Mazowieckich. Niebezpieczne zdarzenie pod Warszawą. Trwa ustalanie przyczyn wypadku W miejscowości Kaczorowy niedaleko Płońska na trasie kolejowej Nasielsk-Sierpc doszło do pożaru szynobusu Kolei Mazowieckich. Zdarzenie miało miejsce we wtorek rano. Spaleniu uległ przedział pasażerski jednego z dwóch wagonów-lokomotyw. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ruch na trasie odbywa się normalnie. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne okoliczności, w jakich doszło do pożaru.

📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style. 📢 Walczący z depresją Jakub przez trzy dni leżał w łóżku na Krakowskim Przedmieściu. Nietypowy protest 24-latka w centrum Warszawy 24-letni Jakub Tarasewicz przez całe życie walczy z depresją, nerwicą i stanami lękowymi. Młody mężczyzna postanowił zwrócić uwagę na problem niedofinansowania opieki psychiatrycznej w naszym kraju. W tym celu zorganizował protest, w trakcie którego przez trzy dnie leżał w łóżku rozłożonym przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. - Mam nadzieję, że ten manifest przybliży nas o jeden krok do lepszego jutra - powiedział 24-latek.

📢 Gang oszustów działający m.in. na Mazowszu rozbity. Wysyłali fałszywe SMS-y, oszukując 800 osób na łączną kwotę 2,5 mln złotych Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi zatrzymali 21 osób, które działając w zorganizowanej grupie przestępczej, rozsyłali fałszywe wiadomości phishingowe. Członkowie międzynarodowej grupy przestępczej oszukali około 800 osób na łączną kwotę przekraczającą 2,5 mln złotych. Do zatrzymań doszło w 10 województwach, w tym m.in. na terenie województwa mazowieckiego. 📢 Zajezdnia tramwajowa na Annopolu na ukończeniu. Już wkrótce tramwaje w Warszawie zyskają niezwykle nowoczesny obiekt Wielka, i najnowocześniejsza w Polsce, zajezdnia tramwajowa na Annopolu wygląda już na niemal gotową. Jeszcze w tym roku będą z niej korzystać pojazdy z taboru Tramwajów Warszawskich. Postęp prac w ostatnim kwartale 2024 roku możemy zobaczyć dzięki filmowi, który udostępniły nam Tramwaje Warszawskie. Szczegóły znajdziecie poniżej.

📢 Śnieżyca przeszła nad Warszawą. Potężne utrudnienia na drodze. Złamane autobusy, wypadki samochodowe i kilkunastometrowe korki W poniedziałek 15 stycznia nad Warszawą przeszła ogromna śnieżyca. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, na ulicach pojawiły się potężne utrudnienia w ruchu. Auta osobowe staczały się z jezdni i wpadały w poślizg. Doszło też do kilku przypadków złamań autobusów. Pojazdy komunikacji miejskiej odnotowywały gigantyczne opóźnienia, a nie wielu trasach tworzyły się kilkunastokilometrowe korki. Na drogi natychmiast wyjechały posypywarki. Jak informują służby, ulice są już przejezdne. 📢 Niebezpieczne zdarzenie na Mazowszu. Pijany kierowca jechał na samej feldze. 32-latek wiózł trójkę małych dzieci i ich matkę 32-latek nie chciał zatrzymać się do kontroli drogowej. Policjanci zajechali mu drogę i zmusili do zatrzymania. W trakcie interwencji kierowca był agresywny. Okazało się, że nie posiadał prawa jazdy i miał 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przewoził autem trójkę małych dzieci. W pojeździe była też ich matka, która również była pijana. Zdarzenie miało miejsce w rejonie miejscowości Sadykierz na Mazowszu.

📢 Dwa pożary w domu opieki pod Warszawą. Z budynku ewakuowano 70 osób. Wszyscy pensjonariusze znaleźli nowe schronienie W miniony weekend doszło do dwóch pożarów w domu opieki znajdującym się w podwarszawskim Majdanie. Pierwszy raz ogień wybuchł tam w piątek, drugi - w niedzielę. W związku z niebezpieczeństwem, z budynku ewakuowano 70 mieszkańców. Żaden z nich nie ucierpiał. Wszyscy pensjonariusze znaleźli już nowe schronienie. 📢 Burza śnieżna w Warszawie. Wszystkie drogi w stolicy zasypane. Występują potężne utrudnienia w ruchu Burza śnieżna w Warszawie. W związku z potężną śnieżycą, jaka przeszła nad miastem, w stolicy pojawiły się ogromne utrudnienia w ruchu. Wszystkie drogi są zasypane. Spore problemy pojawiły się m.in. w al. Prymasa Tysiąclecia w kierunku Ochoty, gdzie kierowcy nie mogą podjechać na wiadukt. Od godziny 17:50 trwa akcja posypywania ulic. Kursowanie autobusów oraz tramwajów odbywa się z dużymi opóźnieniami.

📢 Alarmująca sytuacja na Mazowszu. Rzeka Bug zalała drogę na odcinku Drogoszewo - Deskurów. Trwa akcja strażaków Strażacy ze wsi Prostyń poinformowali w mediach społecznościowych o niebezpiecznej sytuacji na terenie gminy Małkinia Górna. Chodzi o tamtejszy odcinek Bugu, którego poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy. Podobnie jest w Wyszkowie, gdzie poziom wody przekroczył już stan alarmowy. Rzeka zalała z kolei drogę na odcinku Drogoszewo - Deskurów. Na miejscu trwają działania służb ratunkowych. W związku z niebezpieczeństwem, IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.