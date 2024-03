Prasówka z Warszawy 18.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Warszawa 18.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Warszawska policja zatrzymała pięcioro podejrzanych w sprawie ostrzelania autobusów w centrum stolicy. Mają od 13 do 16 lat. W mieszkaniu, z którego miały być oddawane strzały, znaleziono dwie wiatrówki. Do zdarzenia doszło w sobotę 16 marca. Uszkodzeniu uległo pięć pojazdów - trzy należały do MZA, dwa były prywatne.