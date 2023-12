Prasówka z Warszawy 19.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Dobra wiadomość dla pasażerów dojeżdżających m.in. do Warszawy. Flota Kolei Mazowieckich powiększy się o 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wartość zamówienia założonego przez samorząd województwa to ponad 458,5 mln zł.

Są nowe ustalenia prokuratury w sprawie tragedii, do której doszło w czerwcu tego roku na terenie miejscowości Gucin. Kierowca podróżujący ze swoim 4-letnim synem na kolanach, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w drzewo. W wyniku zdarzenia dziecko zginęło na miejscu. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, był również pod wpływem alkoholu. Biegli ustalili także, że w chwili wypadku ojciec chłopca poruszał się samochodem z prędkością znacznie przekraczającą wymogi na danym odcinku.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.