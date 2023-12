Prasówka z Warszawy 20.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wystawa Inter Cars Ikony Motoryzacji to wydarzenie, będące spełnieniem marzeń miłośników unikatowych samochodów. Tegoroczna 3. edycja imprezy, odbywająca się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie i jest największą moto-wystawą w całej Polsce, z rekordową liczbą 100 pojazdów. Łączna wartość pojazdów to 100 milionów złotych.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Bombkarnia to cudowne miejsce, które od siedemnastu lat dostarcza mieszkańcom stolicy, jak i całego kraju, ogromnej masy radości. Wszystko za sprawa ręcznie robionych, szklanych bombek oraz innych dekoracji świątecznych, nawiązujących do polskiej sztuki ludowej i kultywujących krajowe tradycje. O wyjątkowości tutejszych ozdób świadczyć może fakt, że w ich posiadaniu znaleźli się m.in. Barack Obama i Nicolas Sarkozy. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację z wizyty w Bombkarnii.

Królowały mocne kolory, głębokie dekolty odsłaniające brzuch i wyraziste akcenty. Na premierze filmu „Akademia Pana Kleksa” zagościli celebryci, którzy wzięli udział we współtworzeniu filmu oraz zaproszeni goście. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowały w odważnych stylizacjach między innymi Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska, ale też pojawiło się małżeństwo Pazurów, Edyta Herbuś, Danuta Stenka i wiele innych. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

Film "Chłopi" w reżyserii Doroty Kobieli-Welchman i Hugh Welchmana to absolutny hit, który nie tylko przyciągnął tłumy do kin, ale również zachwycił krytyków. Tytuł został zgłoszony do wszystkich możliwych kategorii w walce o Oscary. Władze dzielnicy Wola chcą zachęcić jeszcze więcej mieszkańców do obejrzenia tego dzieła, dlatego zorganizowano bezpłatny pokaz w kinie Muranów. Jak zdobyć darmowe wejściówki?