Prasówka z Warszawy 21.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Nowy blok tuż za Q22? Parking przy jednym z bloków osiedla Za Żelazną Bramą został właśnie sprzedany. Za 77 mln zł kupił go Dom Development. To niemal pewne, że rozpocznie się tu budowa inwestycji mieszkaniowej. Pozostaje pytanie kiedy i jak duży blok uda się tu wcisnąć.

Jeśli marzyliście kiedyś o tym, by niezwykłe miejsce opisane w książce istniało naprawdę, mamy dla Was świetną wiadomość. W Warszawie właśnie otworzyła się Kawiarnia pod Pełnym Księżycem. Jest to zaczarowane kocie miejsce z japońskiej powieści Mai Mochizuki, która właśnie trafiła do księgarń. Na miejscu czekają m.in. koci kelnerzy czy napoje i desery inspirowane książką. Szczegóły poniżej.