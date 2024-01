Prasówka z Warszawy 25.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu został zatrzymany do kontroli drogowej w Radomiu. Okazało się, że mężczyzna prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W efekcie, został zawieszony w czynnościach służbowych. - Zostało wszczęte postępowanie w kierunku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w dalszej kolejności będzie sporządzany wniosek o uchylenie immunitetu sędziego - mówi rzeczniczka lubelskiej prokuratury Agnieszka Kępka.

24 stycznia ruszyły kolejne rozmowy pomiędzy strajkującymi maszynistami Warszawskiej Kolei Dojazdowej, a zarządem spółki. Po godzinie 15:00 w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że mediacje zakończyły się sukcesem. Oznacza to koniec protestu i powrót pociągów do kursowania.

Stołeczny ratusz podsumował, co dotychczas zostało zrobione na wiadukcie Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie, gdzie prace remontowe ruszyły w lipcu ubiegłego roku. Znana jest też data ukończenia północnej części konstrukcji. Szczegóły w artykule.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

Trwa „wojna bogaczy” na Złotej 44. Rafał Zaorski - znany spekulant giełdowy - podzielił swój apartament na 20 tysięcy udziałów, które sprzedaje (także pojedynczo). Twierdzi, że polskie prawo to umożliwia. Innego zdania jest wspólnota apartamentowca. Mieszkańcy przekonują, że taka akcja jest wbrew zasadom. Sprawa toczy się w sądzie. Na razie wspólnota wygrywa. Jaki będzie finał?