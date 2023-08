Prasówka z Warszawy 25.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W więzieniu w Siedlcach doszło do morderstwa 41-letniego osadzonego. W momencie zdarzenia, w celi przebywały trzy inne osoby. Jedna z nich została oskarżona o zabójstwo. Rówieśnik ofiary został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie.

Prasówka 25.08 Warszawa: pozostałe wydarzenia

Tuż po wyjeździe z białostockiego dworca kolejowego w czwartek rano wykoleił się pociąg pospieszny do Warszawy, którym podróżowało ok. 150 osób. Nikomu nic się nie stało, skład częściowo nie stoi na torach, wstrzymany jest ruch pociągów m.in. do stolicy.