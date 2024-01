Prasówka z Warszawy 27.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zziębnięty 28-latek wszedł na teren jednej z posesji w Rogowie-Folwark i poprosił o wezwanie policji. Okazało się, że od dwóch dni szedł on pieszo do swojego domu w Łomży, gdyż nie miał pieniędzy na transport. Wędrowiec nie posiadał także butów i kurtki. Pomoc wezwał 61-letni mieszkaniec wsi, a następnie nakarmił potrzebującego. Służby skontaktowały się z rodziną mężczyzny.

W piątek 26 stycznia, na ulicy Warszawskiej w dzielnicy Ursus, doszło do tragedii. Kierowca śmieciarki potrącił tam pieszą w średnim wieku. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń kobieta zginęła na miejscu. Trwa śledztwo, która ma ustalić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

Kilka tygodni temu na mapie Warszawy pojawiła się nowa włoska knajpa - Madonna. Restauracja od razu wzbudziła duże emocje, które nie słabną do dziś. Wszystko za sprawą niecodziennego wystroju, który obraża uczucia religijne wielu katolików. Łączy on bowiem religię oraz popkulturę m.in. na ścianach wiszą obrazy przedstawiające Matkę Boską z twarzą Rihanny czy podobizna Jezusa Chrystusa z Keanu Reeves. W związku z tym pod restauracją organizowany jest protest modlitewny, a w sieci pojawiła się petycja, by zbojkotować Madonnę.