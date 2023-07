Prasówka z Warszawy 28.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wiadukt stoi. Otwarto go 31 lipca 2013 roku. Ale od tego czasu nie przejechał nim żaden samochód. Dlaczego? Z obu stron brakuje dojazdu. Przez dekadę urzędnicy nie potrafili go zbudować. Internauci zdążyli nadać wiaduktowi prześmiewczą nazwę, a aktywiści organizują... dziesiąte urodziny.

Niebezpieczne odpady, które nielegalnie składowane są na terenie działki przy ulicy Odrowąża na Targówku w Warszawie, niebawem zostaną usunięte. Właściciel posesji od kilku lat nie reaguje na apele urzędników w sprawie usunięcia odpadów, teraz władze stolicy podjęły decyzję, że miasto samo oczyści teren. Będzie to kosztować blisko 8 milionów złotych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeden z pasażerów podróżujących ze Splitu do Warszawy zachowywał się agresywnie. Po interwencji strażników granicznych przeprosił i wyjaśnił, że jego zachowanie było wywołane stresem, gdyż jest to jego pierwszy lot samolotem. Do awantury doszło też na pokładzie maszyny lecącej z Amsterdamu. Tam jeden z pasażerów uderzył kolegę.

Warszawa będzie walczyć z pseudografficiarzami. W środę, 26 lipca, stołeczny ratusz, konserwator zabytków i artyści zainaugurowali olbrzymią akcję przeciw bazgrołom. - Mamy pełną świadomość tego, że to nie będzie sprint tylko maraton, maraton, który potrwa kilka lat - podkreśli. Szczegóły poniżej.

W najbliższą niedzielę, 30 lipca, w Parku Wodnym Moczydło odbędzie się rodzinny piknik "Bezpieczne Wakacje". Z tej okazji osoby, które posiadają Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka, będą mogły skorzystać z basenów miejskich za darmo. Jak zapowiadają organizatorzy, na uczestników imprezy czekać będzie mnóstwo atrakcji m.in. konkursy z nagrodami i spotkanie z legendą polskiego pływania - Pawłem Korzeniowskim. Szczegóły poniżej.