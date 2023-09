Prasówka z Warszawy 28.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dom Brukalskich na Żoliborzu w Warszawie uważany jest do dzisiaj za jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiej architektury modernistycznej okresu międzywojennego. Nieszablonowy obiekt o białych ścianach jednych zachwyca, innych natomiast zastanawia.

Na terenie jednej z firm przy ulicy Spedycyjnej w Warszawie doszło do wybuchu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety dwie osoby nie żyją. Szczegóły poniżej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Metro na Karolin dojedzie w 2026 roku. Poznaliśmy szczegóły kontraktu, który został aneksowany. To dobra wiadomość, ponieważ przez rok trwały przepychanki w sprawie pieniędzy i gruntów pod ważną inwestycję. Teraz budowa może ruszyć pełną parą.

Do Warszawy ponownie zawita Festiwal Roślin. Będzie można kupić kwiaty za 5zł, kolekcjonerskie okazy, doniczki, osłonki, książki, nawozy i akcesoria ogrodnicze. To największe takie wydarzenie w Polsce. Kiedy i gdzie odbędzie się wielka wyprzedaż roślin? O tym poniżej.

Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.