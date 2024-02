Prasówka z Warszawy 29.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Gdyby o obwodnicy Pragi kręcono filmy to najbliższy byłby już chyba co najmniej piątym z całej serii. Ten ze słowem "powrót" w tytule mielibyśmy już za sobą. Po raz kolejny temat powraca za sprawą przetargu na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy ostatniej części obwodnicy. Co to tak naprawdę oznacza? No i jak zwykle: kiedy trasa może powstać?