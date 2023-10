Prasówka z Warszawy 30.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Cmentarz Komunalny Północny to jedna z największych nekropolii w Europie. Co roku 1 listopada nawiedzają ją tłumy mieszkańców Warszawy i przyjezdnych. Jak dojechać na Cmentarz Północny? WTP już przygotowało "linie cmentarne" - C. Poza tym wyznaczono dodatkowe parkingi i zmieniono organizację ruchu przy samym cmentarzu. Szczegóły poniżej.

Pochodząca z Szydłowca Blanka Świercz, jako jedna z trzech kandydatek, została zaproszona przez Artura z Mazowsza, bohatera "Rolnik szuka żony 10" do jego gospodarstwa w Krawcowiznie. Od momentu jej pojawienia się w programie, 24-latka stała się ulubienicą widzów i wielu wróżyło jej przyszłość z przystojnym rolnikiem. Tymczasem na profilu Blanki w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z tajemniczych randek. Wygląda na to, że kobieta znalazła swoją drugą połówkę. Czy jest nią Artur? Przekonamy się niebawem. Zobaczcie, jak Blanka z "Rolnik szuka żony 10" wygląda na prywatnych zdjęciach.

Cmentarz Bródnowski to jedna z największych nekropolii w Europie. Co roku 1 listopada odwiedzają go tłumy. Sprawdzamy, jak wyglądają przygotowania do Święta Wszystkich Świętych. Informujemy też, jak dojechać na Cmentarz Bródnowski, gdzie zaparkować i ile kosztują znicze.