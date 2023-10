Prasówka z Warszawy 4.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Brak wody w Warszawie. W najbliższych dniach w dziesięciu dzielnicach Warszawy mieszkańcy mogą zmagać się z problemem braku wody. Planowane wyłączenia wody zapowiedziało stołeczne MPWiK. Wodociągowcy opublikowali listę adresów wyłączonych posesji. Przygotowaliśmy informator dotyczący przerw w dostawie bieżącej wody. Przejdź do galerii, aby sprawdzić adresy w Twojej dzielnicy.

Na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Karolewo niedaleko Sierpca, kierujący fordem 49-latek potrącił we wtorek 73-letnią rowerzystkę. Kobieta zmarła. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, ruch pojazdów odbywa się wahadłowo. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora.

PKP PLK zapowiada, że zostanie wyremontowany brakujący "warszawski" element na linii kolejowej nr 7 prowadzącej z Warszawy Wschodniej do Lublina i dalej do granicy państwa. Obecnie modernizację przechodzi odcinek Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer, trwają prace od Warszawy Gocławek do przystanku Warszawa Wawer, przebudowano już odcinek Otwock - Lublin. Teraz czas na remont brakującego fragmentu.

Jeden z kierowców jechał 200 km/h, drugi – 203 km/h. Podczas policyjnej kontroli kierowcy zostali ukarani mandatami w wysokości 2500 zł oraz 15-stoma punktami karnymi. Policja nieustannie apeluje o rozwagę i bezpieczną jazdę, jednak na polskich drogach nie brakuje osób lekceważących przepisy. Zaledwie kilkanaście dni temu na A1 przez brawurę 32-letniego kierowcy w tragicznym wypadku zginęli rodzice z dzieckiem.