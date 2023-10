Prasówka z Warszawy 5.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Trwa śledztwo prokuratury w sprawie śmierci jednomiesięcznej dziewczynki, do której doszło we wtorek 3 października w miejscowości Błonie na Mazowszu. Służby otrzymały zawiadomienie o tragedii od rodziców niemowlaka. 38-latka i 36-latek zostali zatrzymani przez policję.

Rozpoczęcie odbudowy Pałacu Saskiego przyniosło fascynujące odkrycia archeologiczne. Prace wystartowały od precyzyjnych badań saperskich, mających na celu zabezpieczenie obszaru przed niewybuchami z czasów wojny. Jednak już na samym początku okazało się, że to miejsce kryje wiele tajemnic sprzed dziesięcioleci. W pierwszych dniach prac saperskich znaleziono artefakty związane z historią militarną, takie jak łuski do karabinu typu Mauser czy fragmenty żołnierskich czapek. To tylko wstęp do fascynujących odkryć, które miały nadejść.