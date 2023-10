Prasówka z Warszawy 8.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Polsce trwa szaleństwo cenowe na rynku mieszkań. We wrześniu duże miasta pobiły kolejne rekordy. Średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Krakowie przekroczyła pułap 15 tys. zł, a w Warszawie - 16 tys. zł. Szczegóły poniżej.

Mężczyzna zostawił w samochodzie służbowym blisko 120 tysięcy złotych i udał się na zakupy do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej niedaleko Warszawy. Kiedy wrócił, okazało się, że pieniądze zniknęły z auta. Policjanci zatrzymali w tej sprawie 43-letniego obywatela Gruzji oraz 30-letniego obywatela Ukrainy.

W sobotę, 7 października, w Rembertowie, odbyły się lokalne zawody biegowe. Chodzi o imprezę RUNbertów, która organizowana jest przez warszawski Akademicki Związek Sportowy i dzielnicę Rembertów. Zawodnicy udowodnili, że wydarzenie jest jednym z ulubionych sportowych imprez prawobrzeżnej Warszawy - nawet pochmurna pogoda i deszcz nie powstrzymały uczestników przed startem. Zobaczcie, jak poszło miłośnikom jesiennej aktywności. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Noc w Instytucie Lotnictwa 2023. Za nami 12. edycja wydarzenia. Jak co roku, w imprezie wzięły udział tysiące fanów lotnictwa, kosmosu, nauki i techniki. Podczas tegorocznego wydarzenia można było zobaczyć 35 statków powietrznych cywilnych i wojskowych, zwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria instytutu, w tym największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej, a także spotkać pilotów, spadochroniarzy, inżynierów, astronomów i naukowców. Zobaczcie fotorelację z tego wydarzenia. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

W piątek w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga odbyła się trzecia rozprawa w sprawie zabójstwa 31-letniego Damiana Biskupskiego. Do brutalnej zbrodni doszło w kwietniu ubiegłego roku, w jednym z domów w podwarszawskich Ząbkach. Do zamordowania 31-latka przyznał się Rajmund M., który w obstawie policyjnej, został doprowadzony na salę rozpraw. Proces na wniosek matki ofiary od początku jest jawny. Kobieta chce wierzyć, że przed sądem zostanie ujawnione czy w zabójstwie jej syna nie uczestniczyło więcej osób albo czy nie doszło do zacierania kluczowych śladów. Jaki będzie finał tej szokującej sprawy?