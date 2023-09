Prasówka z Warszawy 9.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na boisku jednej ze szkół średnich w Ciechanowie prawdopodobnie doszło do ostrzelania uczniów - przekazała policja, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Według wstępnych ustaleń uczniowie usłyszeli odgłosy przypominające strzały. Dwoje z nich - 15-letni chłopiec i 16-letnia dziewczyna, zostało niegroźnie zranionych. Nie wymagali pomocy medycznej.

Są zarzuty dla policjanta, który zaatakował dwie przypadkowe kobiety na ulicy Przytyk na warszawskich Bielanach. Funkcjonariusz został także zawieszony i zostały wszczęte czynności administracyjne związane ze zwolnieniem go ze służby. Mundurowy służył w policji od pięciu lat.

W niedzielę, 10 września, w Warszawie zaplanowano dwa biegi. Na Białołęce odbędzie się 10. edycja Biegu Przez Most, a na Ursynowie 16. odsłona charytatywnego Onkobiegu. Ulice, na których zaplanowano oba wydarzenia, zostaną czasowo wyłączone z ruchu. Autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały objazdami. Szczegóły poniżej.

Wiemy już kto zrealizuje inwestycje, w ramach której obecna DK7 zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów – Kiełpin. 536 mln zł wynosi najkorzystniejsza oferta w przetargu na zaprojektowanie oraz wykonanie prac. Po przebudowie ten odcinek stanie się elementem trasy S7, która od północy dotrze już prawie do samej granicy Warszawy.

Ryanair poinformował w najnowszym komunikacie o zmniejszeniu liczby rejsów z lotniska Warszawa Modlin w sezonie zimowym 2023/2024. Irlandzki przewoźnik anulował 10 tras i zmniejszył częstotliwości na kolejnych 13 trasach. W efekcie, pracę może stracić aż 200 osób. Linie lotnicze tłumaczą, że jest to skutek braku wynegocjowania nowej umowy handlowej z portem lotniczym. - Nie możemy zrozumieć, dlaczego zarząd Modlina nie chciał zawrzeć umowy ze swoim największym klientem, która podwoiłaby ruch pasażerski - mówi dyrektor generalny Ryanair Eddie Wilson.

W Warszawie stoi bolid Formuły 1 - zespołu AlphaTauri. Można go oglądać za darmo. Pojazd przez niemal cały wrzesień będzie dostępny w Muzeum Gazowni Warszawskiej. Poniżej więcej informacji o bolidzie.

Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na S7, gdzie na odcinku Białobrzegi - Grójec doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych - informuje GDDKiA. Policja kieruje na objazd przez węzeł Józefów drogą lokalną wzdłuż S7 do węzła Skurów. Utrudniania potrwają do końca porannego szczytu komunikacyjnego.

W ostatnim kwartale 2023 roku na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się pięć wystaw czasowych. Wśród nich m.in. "Geniusz Lwowa”, „Nowosielski i inni" oraz klasycy francuskiego malarstwa epoki napoleońskiej. Ponadto, zamkowe zbiory wzbogaciły się o obraz Paola Uccella "Madonna z Dzieciątkiem". - Będzie on wystawiany w tworzonym obecnie gabinecie poświęconym sztuce włoskiej XIV i XV wieku - mówił podczas konferencji prasowej dyrektor Zamku Królewskiego prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.