Prawdziwe życie zaczyna się po pięćdziesiątce…

Jeśli masz wątpliwości lub jeśli chcesz się utwierdzić w tym przekonaniu, musisz koniecznie zobaczyć komedię musicalową „Atrakcyjna wdowa”.

Ta, oparta na prawdziwej historii, opowieść zaczyna się, gdy urocza, zadziorna i optymistyczna Bobby50+ traci swojego wieloletniego męża. W jednej chwili jej życie wypada z utartych, rutynowych i wygodnych torów dostatniej egzystencji pośród nowojorskiej śmietanki towarzyskiej i zaczyna przypominać jazdę na górskiej kolejce, ale bez pasa bezpieczeństwa. Bobby w jednej chwili staje się wdową, lecz ta rola nie bardzo jej odpowiada…

Czy do końca życia powinna opłakiwać męża, wpatrując się w jego zdjęcie z złotej ramie zawieszone w luksusowym penthausie z widokiem na Central Park, czy może powinna spróbować ułożyć sobie życie na nowo? Jednak jak to uczynić, skoro ostatnie trzydzieści parę lat swojego życia żyła życiem swojego męża – jedynego mężczyzny, którego miała?

Bobby próbuje radykalnie zmienić w swoim życiu wszystko – z seksem na czele…

Za radą swojego terapeuty uczy się na nowo radości życia, doświadcza rozczarowań w kontaktach z kolejnymi mężczyznami i wpada w zdumiewające pułapki portali randkowych.

„Atrakcyjna wdowa” to bardzo śmiała, momentami wręcz szokująca, ale jednocześnie bardzo życiowa, mądra i pouczająca komedia muzyczna.

Śmiałość obyczajowa i ostre sceny rozładowują się w przezabawnych pointach sytuacyjnych i bardzo śmiesznych dialogach głównych bohaterów.

„Atrakcyjna wdowa”, to komediowy musical na jaki czekaliście, to historia, którą chcieliście usłyszeć, to wieczór w Teatrze Komedia, którego długo nie zapomnicie.

A może też doda Wam odwagi, żeby zmienić coś również w Waszym życiu?

I uważajcie, bo atrakcyjna wdowa śpiewa –

BOBBY

„Atrakcyjna wdowa? To ja!

Uważaj, kotku, ruszam na łów!

Już nie wstydzę się, nie

Już nie boję się, bo

Chcę to, czego chcę

I dostaję, co chcę

I biorę, co chcę

A chcę z kimś przespać się

Mam apetyt na dobry seks

Wypinam swój biust

Wdowa zgrabna rusza dziś na łów!”

Obsada: Olga Bończyk / Katarzyna Jamróz, Katarzyna Żak, Olga Borys, Aneta Todorczuk, Robert Rozmus, Marcin Rogacewicz, Tomasz Dutkiewicz.