Prawie 200 mandatów za brak maseczek wystawili stołeczni policjanci

Mandaty, wnioski o ukaranie do sądu oraz pouczenia. Stołeczni policjanci patrolując każdego dnia ulice, sprawdzają na ile mieszkańcy stosują się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Chodzi m.in. o to czy mieszkańcy noszą obowiązkowe maseczki. Ze statystyk wynika, że warszawiacy karnie zakrywają usta i nos.

Prawie 200 mandatów i ponad 750 wniosków o ukarani skierowanych do sądu oraz pouczenia - to efekty pracy warszawskich policjantów, którzy patrolując stołeczne ulice sprawdzają, jak mieszkańcy stosują się do obowiązku zasłaniania twarzy maseczkami ochronnymi. Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych został wprowadzony w całym kraju 16 kwietnia. Został on wprowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. - Reagujemy w przypadku lekceważącego podejścia zasad bezpieczeństwa. Od początku obowiązuje zakrywanie twarzy. Nałożono 190 mandatów karnych kredytowanych i skierowano 770 wniosków o ukaranie do sądu - mówi nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznego Policji. Policjanci stosują również pouczenia. Interwencja kończy się brakiem kary finansowej, gdy podczas interwencji, osoby nieprzestrzegające zakazu, okazują zrozumienie, zasłaniają natychmiast twarz. Jak mówi Marczak, kary finansowe to ostateczność. - Obowiązek noszenia maseczek to jest indywidualne bezpieczeństwo - musimy mieć wszyscy tego świadomość. Na obostrzenia nie powinniśmy się patrzeć przez pryzmat ewentualnych kar, ale konsekwencji zdrowotnych w przypadku nie stosowania się do nich - dodaje rzecznik. Za brak maseczki można otrzymać mandat w wysokości do 500 zł. Warszawscy funkcjonariusze często nie wykorzystują tej górnej granicy, dając niższe kary. Nie przegapcie Nocne czyszczenie ulic w Warszawie Przypomnijmy, z obowiązku noszenia maseczek będą zwolnione: dzieci do ukończenia 4. roku życia;

osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności;

osoby wykonujące czynności zawodowe, zarobkowe lub służbowe w budynkach, zakładach, obiektach i placówkach handlowych oraz na targowiskach, o ile nie obsługują bezpośrednio klientów lub interesantów;

kierowcy środków publicznego transportu, o ile są oddzieleni od innych osób tak, że nie mają z nimi styczności;

duchowni w trakcie sprawowania czynności i obrzędów religijnych;

żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych czynności. Zobaczcie też: Warszawskie rekordy. W czym stolica jest lepsza od reszty Polski? Wideo