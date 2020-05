Prawo jazdy 2020. Egzamin na prawo jazdy zostanie przerwany, jeśli kichniesz!

Po przerwie związanej z pandemią koronawirusa w Polsce ruszają ponownie egzaminy na prawo jazdy.

Od 4 maja pracę wznowiły biura wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, a także ich ośrodki terenowe w Inowrocławiu i Grudziądzu.

Od 11 maja rozpoczęły się egzaminy teoretyczne w salach WORD-ów na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz egzaminy praktyczne na kat. C, CE, D, T, BE. Od 18 maja wznowione zostaną egzaminy praktyczne na kategorię A (motocyklową) prawa jazdy, zaś 25 maja praktyczne na kategorię B (auto osobowe).

- Zachowamy wszystkie środki ostrożności, by zredukować prawdopodobieństwo zarażenia koronawirusem - mówi Andrzej Gross, dyrektor WORD w Bydgoszczy.

Jeśli na egzaminy teoretyczne do sali wchodziło na przykład 16 osób, to teraz, zachowując co najmniej dwumetrowe odległości, wejdzie 8.