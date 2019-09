Prawo jazdy w telefonie? Najprawdopodobniej od przyszłego roku

- Ustawa mam nadzieję zostanie przyjęta przez rząd we wrześniu i potem trafi do parlamentu i minister cyfryzacji będzie mógł to ogłosić, choć być może w tej sprawie zrobimy to jeszcze szybciej - powiedział w rozmowie z RMF FM Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Zagórski ponadto zapewnia, że jest to kwestia krótkiego czasu. Mogłyby one wejść w życie już na początku przyszłego roku. - My jesteśmy gotowi technologicznie, żeby to zrobić. To jest tylko kwestia prawa – dodaje.

Na razie prawo jazdy pozostaje jedynym dokumentem, który należy musi mieć przy sobie podczas kontroli. Od października 2018 roku kierowcy zostali zwolnieni z obowiązkowego posiadania w czasie jazdy dowodu rejestracyjnego i aktualnego ubezpieczenia OC. Teraz te dane policja znajdzie w internetowym systemie CEPiK. Kierowcy nie są zatem karani 50-złotowym mandatem przewidzianym za brak przynajmniej jednego z tych dokumentów.

