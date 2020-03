Premier Morawiecki u youtubera Blowka: nie będzie zamknięcia Warszawy

Nadzwyczajnie sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków. Epidemia CoVid-19 z pewnością do takich należy, skoro już nawet premier RP zaczął udzielać wywiadów nastoletnim Youtuberom. W rozmowie z Blowkiem (Youtuber), Mateusz Morawiecki (premier RP) odpowiadał na pytania widzów, rozwiewając najpoważniejsze wątpliwości. Dotyczyły one tego, czy Warszawa zostanie zamknięta i czy młodzież będzie musiała odrabiać zaległości szkolne w wakacje.

- Czy kolejne [ograniczenia - przyp. red.] będą podjęte? Być może tak. Widzimy, że największe sukcesy odnoszą te kraje, które ograniczyły ruch do niezbędnego minimum - mówi Mateusz Morawiecki i przyznaje, że kwarantanna będzie się rozszerzać.

Oznacza to, że coraz więcej osób podejrzanych o bycie nosicielem choroby będzie odizolowywana, głównie w domu. Premier nie odniósł się jednak wprost do pytania o to, czy zamykane będą poszczególne województwa.

Sklepy pozostaną otwarte

Premier zaprzeczył też plotkom o potrzebie zamykania sklepów spożywczych i jak twierdzi, nie ma obecnie potrzeby robienia zapasów na dużą skalę - ciesze się, że walczysz też z fake newsami. (...) to co robisz, jest bardzo ważne - zakończył rozmowę premier.

Blowek, czyli Karol Gązwa to jeden z najpopularniejszych youtuberów młodego pokolenia. Rozpoczynał karierę od publikowania treści związanych z grą Minecraft, w 2014 prowadził czwarty pod względem wielkości kanał w serwisie Youtube.