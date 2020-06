Premier zarzuca Trzaskowskiemu nieudolność. "Stadion Skry to kolejny symbol niespełnionych obietnic". Ratusz odpowiada

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do władz stolicy o przekazanie państwu terenów Skry, które chcą wyremontować. Zarzuca również Rafałowi Trzaskowskiemu, że to kolejna niespełniona obietnica. Z kolei ratusz reaguje na zarzuty i odpowiada, że Warszawa jest gotowa do remontu, ale problem leży po stronie prezesa klubu. Szczegóły w artykule poniżej.