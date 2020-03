Prezydent Warszawy apeluje o zmianę terminów egzaminów ósmoklasisty i matury. "Przeprowadzenie egzaminów stwarzałoby poważne zagrożenie"

Egzamin ośmioklasisty i matury w innym terminie?

"Zwracam się do Pana Premiera z apelem o zmianę organizacji roku szkolnego 2019/2020, w tym o przesunięcie terminów egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych" - pisze do premiera Mateusza Morawieckiego Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jednym z argumentów, które podaje Trzaskowski jest poważne zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- "Środki ostrożności w przypadku dużych skupisk zdających byłyby trudne do zachowania, a co więcej, ta nadzwyczajna sytuacja dodatkowo wzmogłaby stres egzaminacyjny uczniów, co mogłoby skutkować gorszymi wynikami egzaminów" - wyjaśnia prezydent Warszawy.

Jego zdaniem nie ma także możliwości przeprowadzenia tych egzaminów w sposób zdalny. "W Warszawie problem dotyczy prawie 15 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz ponad 16 tys. maturzystów" - wylicza Rafała Trzaskowski.