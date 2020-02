Primark w Warszawie szuka pracowników. Ile proponują? Na początek 3200 zł brutto

Osoba początkująca na stanowisku doradcy klienta może spodziewać się wynagrodzenia brutto od 3 200 zł miesięcznie na podstawie umowy o pracę, na pełny etat. Oferujemy elastyczne godziny pracy, w tym pracę w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, wieczorami i w weekendy, co daje osobom o zróżnicowanych stylach życia możliwość zachowania balansu między pracą a życiem prywatnym - mówi nam Maciej Podwojski, sales and operations manager w Primark Polska.

- To będzie jeden z największych i najbardziej przyciągających sklepów w Galerii Młociny. Powierzchnia wynajęta przez Primark to 5,7 tys. mkw., z czego sama powierzchnia pod handel to ok. 3,7 tys. mkw. [resztę zajmą m.in. wewnętrzne schody ruchome - red.] - powiedział nam w maju 2019 r. Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment. Primark zapowiedział już uruchomienie drugiego sklepu - w Poznaniu - w 2021 roku. Spekuluje się, że następny punkt otworzy się w Warszawie.