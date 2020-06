Primark, Warszawa. Irlandzka sieciówka otworzy się w połowie lipca?

Dwupiętrowy sklep

Obecnie trwają prace nad skompletowaniem personelu. W sumie do objęcia jest około 250 stanowisk. Primark w Galerii Młociny zająć ma dwa piętra i oferowć kolekcje zgodne z najnowszymi trendami w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej, w tym obuwie, akcesoria, a także bieliznę i wyposażenie domu.

- To będzie jeden z największych i najbardziej przyciągających sklepów w Galerii Młociny. Powierzchnia wynajęta przez Primark to 5,7 tys. mkw., z czego sama powierzchnia pod handel to ok. 3,7 tys. mkw. [resztę zajmą m.in. wewnętrzne schody ruchome - red.] - powiedział nam w maju 2019 r. Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment.